Сосед Соколовых высказал свою версию случившейся трагедии
Сосед бывшего хоккеиста сборной России Максима Соколова рассказал свою версию случившегося в доме спортсмена происшествия, передает «СтарХит».
По версии следствия. младший сын Соколова Арсений убил свою мать, а потом нанес несколько ударов ножом своему старшему брату.
«Кто-то сказал, что рядом с домом после убийства видели окровавленного рабочего, не знаю, кто это был. Может, дети непричастны», — предположил сосед Соколовых.
18 июня Арсений Соколов был отпущен из-под стражи.
Ранее подруга погибшей жены экс-хоккеиста Соколова заявила, что дети покрывают отца.