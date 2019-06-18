Сосед Соколовых высказал свою версию случившейся трагедии

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Сосед бывшего хоккеиста сборной России Максима Соколова рассказал свою версию случившегося в доме спортсмена происшествия, передает «СтарХит».

По версии следствия. младший сын Соколова Арсений убил свою мать, а потом нанес несколько ударов ножом своему старшему брату.

«Кто-то сказал, что рядом с домом после убийства видели окровавленного рабочего, не знаю, кто это был. Может, дети непричастны», — предположил сосед Соколовых.

18 июня Арсений Соколов был отпущен из-под стражи.

Ранее подруга погибшей жены экс-хоккеиста Соколова заявила, что дети покрывают отца.