Известны подробности этапирования Кокорина и Мамаева

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Стали известны подробности этапирования из СИЗО в колонию футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева, сообщает РИА «Новости».

Сообщается, что игроки, а также Кирилл Кокорин и Александр Протасовицкий будут этапированы в колонию одной из ближайших к столице областей поездом.

«Мы ждем документы из Мосгорсуда о вступлении приговора в законную силу, после получения постановления они будут отправлены в один из регионов, в основном это колонии Центрального федерального округа, близлежащие области», — заявил начальник управления Федеральной службы исполнения наказания (ФСИН) по Москве Сергей Мороз.

13 мая суд оставил в силе приговоры футболистов.

Ранее адвокат Мамаева обвинил владельца «Краснодара» в предательстве.