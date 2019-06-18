Известны подробности этапирования Кокорина и Мамаева
Стали известны подробности этапирования из СИЗО в колонию футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева, сообщает РИА «Новости».
Сообщается, что игроки, а также Кирилл Кокорин и Александр Протасовицкий будут этапированы в колонию одной из ближайших к столице областей поездом.
«Мы ждем документы из Мосгорсуда о вступлении приговора в законную силу, после получения постановления они будут отправлены в один из регионов, в основном это колонии Центрального федерального округа, близлежащие области», — заявил начальник управления Федеральной службы исполнения наказания (ФСИН) по Москве Сергей Мороз.
13 мая суд оставил в силе приговоры футболистов.
Ранее адвокат Мамаева обвинил владельца «Краснодара» в предательстве.