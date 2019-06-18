Владелец «Ромы» может подать в суд на Тотти

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Владелец «Ромы» Джеймс Паллотта остался недоволен резкими высказываниями Франческо Тотти в адрес руководства клуба, сообщает »Советский спорт»

По информации Il Messaggero, менеджер рассматривает возможность подать в суд на бывшего игрока римлян, так как считает, что его критика нанесла вред имиджу команды.

Напомним, 17 июня «император» провел пресс-конференцию, на которой объяснил причины своего ухода с должности директора «Ромы».

Так же Тотти допустил критические высказывания в адрес владельцев клуба и консультанта Франко Бальдини, который занимал этот пост в прошлом.

Соглашение Тотти с «Ромой» было рассчитано до лета 2021 года.

Ранее говорилось о том , чтобывший технический директор итальянской «Ромы» Франческо Тотти может продолжить карьеру в «Сампдории» или «Фиорентине»