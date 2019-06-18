Арестован экс-глава УЕФА Платини

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Бывший президент Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Мишель Платини арестован.

По информации The Independent, арест бывшего функционера связан с выборами страны-хозяйки чемпионата мира 2022 года.

В настоящее время Платини находится в полицейском участке в Нантерре.

В конце 2015 года француз был отстранен комитетом Международной федерации футбола (ФИФА) по этике от футбольной деятельности на восемь лет. Причиной стал денежный перевод от экс-главы ФИФА Йозефа Блаттера на сумму 2 млн швейцарских франков из средств ФИФА на счета Платини. Позднее срок отстранения сократили до шести лет.

Ранее Платини жестко высказался в отношении главы ФИФА Джанни Инфантино.