Украинских футболистов обвинили в общении на русском языке

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Украинские СМИ возмутились поведением футболистов сборной страны, которые завоевали титул чемпионов мира U20, сообщает «Советский спорт».

Журналист Артем Франков прокомментировал недовольство общественности тем, что игроки общались на русском языке.

«Не обошлось без визгливых сетований: мол, выигрывают наши футболисты, но по-украински недостаточно говорят… Так что — может, от титула чемпионов мира отказаться, если в сборной игроки и тренеры по-русски говорили?! Какие еще варианты и недовольства от «патриотов» нас ждут?!» — написал Франков в твиттере.

Для сборной Украины эта победа стала первой в турнире. Футболисты смогли обыграть Южную Корею со счетом 3:1.

Ранее сообщалось, что лучшим вратарем чемпионата мира U20 стал украинец.