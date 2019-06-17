Российская бобслеистка подала иск из-за допинга

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Три российских бобслеиста вошли в новый пул допинг-тестирования Международной федерации бобслея и скелетона (IBSF), сообщает ТАСС.

В их число попала Надежда Сергеева, нарушившая антидопинговые правила на Олимпийских играх — 2018.

В пул допинг-тестирования IBSF на сезон-2019/20 вошли также бобслеисты Василий Кондратенко и Алексей Зайцев. Они выступали на ОИ-2018. Всего в международный пул допинг-тестирования, в который по ходу сезона могут вноситься изменения, включен 31 спортсмен.

Взятая 18 февраля у Сергеевой допинг-проба выявила наличие в организме запрещенного вещества. Спортивный арбитражный суд (CAS) дисквалифицировал российскую бобслеистку и аннулировал ее результаты на Играх.

Срок дисквалификации спортсменки, не умышленно использовавшей запрещенные вещества, завершился в октябре 2018 года. В конце декабря Сергеева подала иск к Федеральному медико-биологическому агентству России и производителю препарата «Метионин», который содержал триметадизин, входящий в запрещенный список Всемирного антидопингового агентства (WADA).

В инструкции к препарату это вещество не указано. Слушание дела запланировано на 5 июля.

Ранее сообщалось, чтосеребряный призер ОИ дисквалифицирована за допинг.