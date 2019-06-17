«Барселона» может приобрести 16-летнего футболиста «Фулхэма»

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«Барселона» может приобрести полузащитника лондонского «Фулхэма» Харви Эллиотта, сообщает «Советский спорт».

По информации Mirror, каталонский клуб планирует подписать футболиста для выступления в молодежной команде.

В мае 2019 года Эллиотт в возрасте 16 лет и 30 дней дебютировал в составе «Фулхэма» в матче Английской премьер-лиги (АПЛ) и стал самым молодым игроком команды в первенстве страны.

Отмечается, что в приобретении англичанина также заинтересованы «Лейпциг» и дортмундская «Боруссия».

Ранее сообщалось, что французский нападающий Антуан Гризманн все еще не определился с местом продолжения карьеры.