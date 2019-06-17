Олич: Шарлия скоро попадет в сборную Хорватии

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Экс-форвард московского ЦСКА Ивица Олич прокомментировал возможное приобретение красно-синими хорватского защитника Звонимира Шарлии, сообщают «Известия».

По слухам, хорват уже прилетел в Москву, чтобы подписать контракт с российской командой.

«Шарлия – молодой талантливый игрок, который, возможно, скоро сможет попасть в сборную. Думаю, в ЦСКА знают, что делают, ведь у них отличный селекционный отдел. Практически все хорваты, которые переходили в ЦСКА, всегда отлично выступали за москвичей. Думаю, эта практика продолжится», — рассказал Олич.

В минувшем сезоне чемпионата России ЦСКА занял четвертое место с 51 очком в активе.

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