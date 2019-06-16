Сарри стал главным тренером «Ювентуса»

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Итальянский специалист Маурицио Сарри возглавил туринский «Ювентус», сообщает ТАСС.

Об этом проинформировала пресс-служба итальянской команды.

Сарри сменил на посту Массимилиано Аллегри, под руководством которого «Ювентус» стал чемпионом Италии в прошедшем сезоне. Однако добиться успеха в Лиге чемпионов итальянская команда не смогла. На стадии четвертьфинала туринцы покинули турнир после поражения от «Аякса».

Бывшим местом работы Сарри был английский «Челси», вместе с котором специалист выиграл Лигу Европы.

Ранее Аллегри отказался дать совет Сарри.