Сарри стал главным тренером «Ювентуса»
Итальянский специалист Маурицио Сарри возглавил туринский «Ювентус», сообщает ТАСС.
Об этом проинформировала пресс-служба итальянской команды.
Сарри сменил на посту Массимилиано Аллегри, под руководством которого «Ювентус» стал чемпионом Италии в прошедшем сезоне. Однако добиться успеха в Лиге чемпионов итальянская команда не смогла. На стадии четвертьфинала туринцы покинули турнир после поражения от «Аякса».
Бывшим местом работы Сарри был английский «Челси», вместе с котором специалист выиграл Лигу Европы.