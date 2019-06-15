В РУСАДА рассказали об угрозе от чиновника

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Заместитель генерального директора Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Маргарита Пахноцкая заявила, что бывший министр спорта Мордовии Владимир Киреев угрожал ей.

В интервью «Матч ТВ» она рассказала о проблемах с доступом к мордовским ходокам. Из-за неточно указанных адресов допинг-офицеры не погли провести внезапное тестирование.

Пахноцкая предложила атлетам выходить в холл Центра Олимпийской подготовки для прохождения возможного тестирования.

«После этого мне позвонил бывший министр спорта Мордовии Киреев и прямым текстом сказал: «Ты что, не помнишь, как закончили предыдущие руководители РУСАДА?». Причем он звонил на рабочий номер, и я предупредила, что разговор записывается», — сказала Пахноцкая.

Отмечается, что в феврале 2016 года скончались исполнительный директор РУСАДА Никита Камаев и председатель исполнительного совета Вячеслав Синев.

Ранее сообщалось, что отстраненный тренер работал на сборе легкоатлетов в Киргизии.