В РУСАДА рассказали об угрозе от чиновника
Заместитель генерального директора Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Маргарита Пахноцкая заявила, что бывший министр спорта Мордовии Владимир Киреев угрожал ей.
В интервью «Матч ТВ» она рассказала о проблемах с доступом к мордовским ходокам. Из-за неточно указанных адресов допинг-офицеры не погли провести внезапное тестирование.
Пахноцкая предложила атлетам выходить в холл Центра Олимпийской подготовки для прохождения возможного тестирования.
«После этого мне позвонил бывший министр спорта Мордовии Киреев и прямым текстом сказал: «Ты что, не помнишь, как закончили предыдущие руководители РУСАДА?». Причем он звонил на рабочий номер, и я предупредила, что разговор записывается», — сказала Пахноцкая.
Отмечается, что в феврале 2016 года скончались исполнительный директор РУСАДА Никита Камаев и председатель исполнительного совета Вячеслав Синев.
Ранее сообщалось, что отстраненный тренер работал на сборе легкоатлетов в Киргизии.