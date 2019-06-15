Бывший тренер рассказал об убитом в США российском сноубордисте

<img src="//img.gazeta.ru/files3/623/12416623/Dmitrii__774__Kol-cov-pic905-895x505-99182.jpg">

Тренер по сноуборду Антон Благовидов рассказал о Дмитрии Кольцове, убитом в Лос-Анджелесе.

Благовидов тренировал сборную России с 2009 по 2010 год. Он отметил, что погибший спортсмен был целеустремленным и трудолюбивым, а помимо сноуборда он увлекался серфингом.

«Он тренировался сутки напролет и у него очень неплохо получалось. Чувства страха у него совершенно не было. Он любил рисковать и делал это, сохраняя огромную любовь к жизни. Дима был очень веселым и добрым человеком.

Эту смерть мало просто назвать нелепой, она совершенно точно не должна была быть в его судьбе», — цитирует Благовидов сайт kp.ru.

Американец убил чемпиона России 10 июня, его удалось задержать по горячим следам.

Ранее российская сноубордистка эмоционально высказалась о смерти Кольцова в США.