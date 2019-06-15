Стали известны возможные соперники Федора Емельяненко
Глава Bellator Скотт Кокер рассказал о возможных соперниках российского бойца смешанного стиля (MMA) Федора Емельяненко, передает «Советский спорт».
«Джош Барнетт является одним из возможных соперников, но не уверен, что этот бой будет первым для Емельяненко. У нас есть хороший список претендентов для него. Например, Квинтон Джексон, еще пара бойцов. Мы заключили контракт на несколько боев и несколько лет», — заявил Кокер на пресс-конференции после турнира Bellator 222 в Нью-Йорке.
В профессиональной карьере Емельяненко одержал 38 побед (из них 14 нокаутом), а также потерпел шесть поражений.
В своем последнем поединке 42-летний спортсмен проиграл нокаутом в первом раунде от американца Райана Бейдера в финале Гран-при Bellator.
Ранее Кокер высказался о решении российского спортсмена продолжить карьеру.