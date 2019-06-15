Убийце российского сноубордиста грозит смертная казнь

<img src="//img.gazeta.ru/files3/623/12416623/Dmitrii__774__Kol-cov-pic905-895x505-99182.jpg">

Ретту Маккензи Нельсону, подозреваемому в убийстве чемпиона России по сноуборду Дмитрия Кольцова, грозит смертная казнь, сообщает Sport24.

Американец убил российского чемпиона 10 июня в Лос-Анджелесе, его удалось задержать по горячим следам. Согласно показаниям местной полиции, причиной инцидента послужила словесная перепалка между 31-летним Кольцовым и Нельсоном. Убийца выстрелил в Кольцова и его приятеля из машины и скрылся с места преступления. В больнице Лос-Анджелеса на протяжении 20 минут пытались спасти жизнь чемпиона России, но были вынуждены констатировать смерть.Приятель Кольцова не пострадал. Также Нельсон обвиняется в убийстве заместителя шерифа Джозефа Солано.

За два убийства и одно покушение ему грозит смертная казнь.

Ранее стало известно, что тело Кольцова перевезут в Москву.