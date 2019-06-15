Тело убитого в США российского сноубордиста перевезут в Москву
Тело убитого в Лос-Анджелесе российского сноубордиста Дмитрия Кольцова перевезут в Москву, сообщает Sport24.
В популярной группе любителей скейтбординга в ВКонтакте, которым Кольцов тоже увлекался, сообщили о том, что уже начат сбор денег, которые пойдут на решение юридических вопросов и перевозку тела в Москву.
14 июня стало известно о том, что чемпиона России по сноуборду застрелили в американском Лос-Анджелесе. Это случилось в понедельник, 10 июня. Главный подозреваемый — житель Юты Ретт Маккензи Нельсон. Также он застрелил заместителя шерифа шерифа Лос-Анджелеса Джозефа Солано. Убийца пытался убить и спутника Кольцова. Детали произошедшего пока не сообщаются.
Ранее сообщалось, что сноубордист Вик Уайлд может вернуться в США.