Тело убитого в США российского сноубордиста перевезут в Москву

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Тело убитого в Лос-Анджелесе российского сноубордиста Дмитрия Кольцова перевезут в Москву, сообщает Sport24.

В популярной группе любителей скейтбординга в ВКонтакте, которым Кольцов тоже увлекался, сообщили о том, что уже начат сбор денег, которые пойдут на решение юридических вопросов и перевозку тела в Москву.

14 июня стало известно о том, что чемпиона России по сноуборду застрелили в американском Лос-Анджелесе. Это случилось в понедельник, 10 июня. Главный подозреваемый — житель Юты Ретт Маккензи Нельсон. Также он застрелил заместителя шерифа шерифа Лос-Анджелеса Джозефа Солано. Убийца пытался убить и спутника Кольцова. Детали произошедшего пока не сообщаются.

Ранее сообщалось, что сноубордист Вик Уайлд может вернуться в США.