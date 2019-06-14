Учителя рассказали о подозреваемых в убийстве сыновьях хоккеиста Соколова

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В школе рассказали о сыновьях экс-хоккеиста СКА и сборной России Максима Соколова.

Один из подростков 14 июня был задержан полицией по подозрению в убийстве матери.

«Старший сын Соколова был тактичным и контактным ребенком, в то время как младший всегда выступал полной противоположностью. У младшего сына Соколова были проблемы с учебой и с психикой, из-за него мать неоднократно вызывали в школу», — цитирует представителя школы Светлану Титову «Пятый канал». .

Стоит отметить, что 13 июня в доме бывшего вратаря петербургского СКА и сборной России по хоккею Максима Соколова обнаружен труп его жены Ирины. Следственный комитет уже задержал 15-летнего младшего сына хоккеиста, который дает показания.

«Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию трагического события.

Ранее за убийство матери был задержан 15-летний сын экс-вратаря СКА Соколова.