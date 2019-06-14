Следствие ставит под сомнение показания младшего сына хоккеиста Соколова

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В деле по убийству жены экс-игрока СКА и сборной России Максима Соколова появились новые подробности.

Как утверждает «КП» со ссылкой на источник, следователи сомневаются в достоверности показаний задержанного младшего сына убитой женщины.

«На допросах младший из сыновей путался в показаниях, давал очень противоречивую информацию», — говорится в сообщении.

Стоит отметить, что 13 июня в доме бывшего вратаря петербургского СКА и сборной России по хоккею Максима Соколова обнаружен труп его жены Ирины. Следственный комитет уже задержал 15-летнего младшего сына хоккеиста, который дает показания.

«Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию трагического события.

Ранее за убийство матери был задержан 15-летний сын экс-вратаря СКА Соколова.