Хабиб не понимает, зачем ему нужен реванш с Макгрегором

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Чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабиб Нурмагомедов не заинтересован в бое-реванше с ирландцем Конором Макгрегором, передает «Советский спорт».

На UFC 229 в Лас-Вегасе россиянин в четвертом раунде победил Макгрегора болевым приемом.

«То, что происходит в Вегасе, остается в Вегасе. Все знают, что там случилось: я победил, мы его сокрушили, сокрушили всю его команду. Вновь драться в Вегасе я не хочу. Его оштрафовали, меня оштрафовали в десятикратном размере. Дело не в деньгах, а в том, как проходит весь процесс. Если в Вегасе будут какие-то большие бои, я отправлюсь туда как зритель, но сам драться там больше не хочу.

Будет ли интересен реванш, если Конор вернется? Если он этого заслужит, то да. Но прямо сейчас мне это не интересно. Зачем мне нужен реванш?», — заявил Нурмагомедов в эфире BT Sport.

Ранее сообщалось, что Шевченко может возглавить кард турнира UFC в Сан-Антонио.