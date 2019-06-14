Стал известен новый главный тренер «Челси»

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Главный тренер «Дерби Каунти» Фрэнк Лэмпард возглавит лондонский «Челси», передает «Советский спорт».

Об этом сообщается на официальном сайте журналиста Джанлуки Ди Марцио.

Лэмпард выступал за столичный клуб с 2001 по 2014 год. Вместе с командой он трижды становился чемпионом Англии, четыре раза выигрывал Кубок страны, два Кубка лиги и два Суперкубка Англии, а также завоевал титул Лиги чемпионов и Лиги Европы.

После завершения карьеры игрока Лэмпард возглавил «Дерби». Под его руководством клуб занял шестое место в турнирной таблице Чемпионшипа и дошел до финала плей-офф за право выступить в Английской премьер-лиге (АПЛ), где проиграл бирмингемской «Астон Вилле» (1:2).

Ранее сообщалось, что «Челси» и туринский «Ювентус» договорились о переходе главного тренера «синих» Маурицио Сарри в итальянский клуб.