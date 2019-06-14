Стал известен новый главный тренер «Челси»
Главный тренер «Дерби Каунти» Фрэнк Лэмпард возглавит лондонский «Челси», передает «Советский спорт».
Об этом сообщается на официальном сайте журналиста Джанлуки Ди Марцио.
Лэмпард выступал за столичный клуб с 2001 по 2014 год. Вместе с командой он трижды становился чемпионом Англии, четыре раза выигрывал Кубок страны, два Кубка лиги и два Суперкубка Англии, а также завоевал титул Лиги чемпионов и Лиги Европы.
После завершения карьеры игрока Лэмпард возглавил «Дерби». Под его руководством клуб занял шестое место в турнирной таблице Чемпионшипа и дошел до финала плей-офф за право выступить в Английской премьер-лиге (АПЛ), где проиграл бирмингемской «Астон Вилле» (1:2).
Ранее сообщалось, что «Челси» и туринский «Ювентус» договорились о переходе главного тренера «синих» Маурицио Сарри в итальянский клуб.