Татаринов: в сборке Кокорина и Мамаева ждут зэковские законы

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Советский хоккеист Михаил Татаринов, который отсидел 11 месяцев за убийство, рассказал, чего стоит ожидать Кокорину и Мамаеву в лагере общего режима, сообщает »Советский спорт».

Мосгорсуд сегодня удовлетворил апелляцию по их делу.

«Они многое осознали и переосмыслили. Но ребятам изначально нужно было вести себя не так, как они повели: куча дорогих адвокатов, шумиха в прессе. Большой этап они могут ждать и месяц, и два. Как адвокаты договорятся. Зависит и от того, в какую колонию их направят. Это тоже адвокаты попытаются решить. У них же есть знакомые и среди начальников колоний, и среди оперативников», — рассказал Татаринов.

Также он отметил, что пересылку в колонию футболисты будут ждать в специальной камере для осужденных, которая называется сборкой.

«Там настоящие зэковские законы. Там мгновенно пробьют: кто ты, откуда, что сделал. А СИЗО — это плохая гостиница», — добавил хоккеист.

Ранее стало известно, что Кокорину и Мамаеву обнулят трансферную стоимость.