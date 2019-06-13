Майк Тайсон: Брэд Питт переспал с моей женой и умолял не бить его

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Чемпион мира по боксу Майк Тайсон рассказал в своей автобиографии «Бесспорная правда«о том, как застал свою жену в постели с знаменитым актером Брэдом Питтом, сообщает «Советский спорт».

Спортсмен застукал свою жену Робин Гивенс в постели с обладателем премии «Оскар» Брэдом Питтом конце восьмидесятых годов. По словам чемпиона, Брэд Питт в тот момент дрожал от страха и умолял его не бить.

Также Тайсон отметил, что после этого случая хотел сохранить брак, но жена не переставала ему изменять.

Ранее Майк Тайсон рассказал о своем криминальном прошлом.