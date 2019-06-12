Богалий о российском допинге: мы играем нечестно и должны признать это

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Двукратная олимпийская чемпионка по биатлону Анна Богалий прокомментировала российский допинг-скандал, сообщает «Матч ТВ».

Экс-биатлонистка считает, что стоит признать проблему допинга.

«Процентов на 95 все зависит от спортсмена и его наставника. А так, обстоятельства у всех разные. Самое страшное даже не то, что отворачиваются болельщики и спонсоры. Самое страшное — то, что молодежь видит все и думает: «А не рискнуть ли, вдруг пронесет? Пусть даже отберут медаль, но не бросят же, прикроют, скажут: своих в обиду не даем». И я сейчас не только про биатлон», — сказала Богалий.

Также она отметила, что допинговый прецедент создают сами россияне.

«Понравилось одно из высказываний Мартена Фуркада о Европе и России: «Наша позиция — не применять. А ваша — чтобы не нашли». Нечестно мы играем и должны это признать. А признав, исправиться», — добавила экс-биатлонистка.

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