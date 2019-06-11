Сборная России с минимальным счетом обыграла киприотов

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В Нижнем Новгороде завершился матч отборочного этапа чемпионата Европы 2020 года между сборными России и Кипром, сообщает «Советский спорт».

Российская сборная выиграла со счетом 1:0.

Сборная России контролировала игру, но не смогла реализовать свои моменты. Единственный мяч забил игрок «Ростова» Алексей Ионов на 38 минуте матча.

Российская команда после четырех матчей занимает второе место с 9 очками. Киприоты располагаются на пятой позиции с тремя очками в активе.

Следующий матч сборная России проведет в гостях со сборной Шотландии 6 сентября.

ЧЕ-2020 - квалификация. Группа I

Россия — Кипр — 1:0

Голы: 1:0 — Алексей Ионов — 38

Ранее сборная России обыграла команду Сан-Марино со счетом 9:0.