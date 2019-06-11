Родченков предоставил новые сведения о коррупции в биатлоне

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Информатор Всемирного антидопингового агентства (WADA), бывший глава московской антидопинговой лаборатории Григорий Родченков предоставил Международному союзу биатлонистов (IBU) новые сведения и соответствующие документы о коррупции в организации, сообщает ТАСС.

Об этом говорится в промежуточном отчете независимой комиссии IBU, который опубликован на официальном сайте организации.

Ранее Родченков передал WADA информацию о факте передачи российской стороной большой суммы денег бывшему главе IBU Андерсу Бессебергу и генеральному секретарю Николь Реш, которая могла пойти на сокрытие положительных допинг-проб российских спортсменов. Из-за заявлений Родченкова Бессеберг и Реш покинули свои посты до окончания разбирательства.

«Мы поговорили с Родченковым про его утверждения о сокрытии положительных допинг-проб российских биатлонистов. Он предоставил дополнительную информацию и документы и согласился продолжать сотрудничество с нами», - говорится в отчете комиссии.

Ранее член исполкома IBSF раскритиковал возвращение РУСАДА статуса соответствия.