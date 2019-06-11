Появилось видео ограбления раздевалки «Химок»

<img src="//img.gazeta.ru/files3/707/11732707/RIAN_5484288.HR-pic905-895x505-52571.jpg">

В Сети появилось видео ограбления раздевалки подмосковных «Химок» во время третьего матча финальной серии Единой лиги ВТБ против московского ЦСКА, сообщает «Советский спорт».

Видеозаписью в своем инстаграме поделился игрок подмосковного клуба Сергей Моня.

На кадрах видно, как неизвестный мужчина проникает в раздевалку, берет личные вещи игроков и скрывается. Стоит отметить, что кража произошла в начале встречи.

«Химки» в финале турнира всухую проиграли ЦСКА со счетом 3 - 0. В третьем матче подмосковный клуб уступил со счетом 62:80.

Ранее сообщалось, что раздевалку «Химок» ограбили во время матча с ЦСКА.