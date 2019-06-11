Появилось видео ограбления раздевалки «Химок»
В Сети появилось видео ограбления раздевалки подмосковных «Химок» во время третьего матча финальной серии Единой лиги ВТБ против московского ЦСКА, сообщает «Советский спорт».
Видеозаписью в своем инстаграме поделился игрок подмосковного клуба Сергей Моня.
На кадрах видно, как неизвестный мужчина проникает в раздевалку, берет личные вещи игроков и скрывается. Стоит отметить, что кража произошла в начале встречи.
«Химки» в финале турнира всухую проиграли ЦСКА со счетом 3 - 0. В третьем матче подмосковный клуб уступил со счетом 62:80.
Ранее сообщалось, что раздевалку «Химок» ограбили во время матча с ЦСКА.
А вот и видео. Ну это просто эпик, конечно. Фантастика pic.twitter.com/uSkMUdCvVl— Семён Галькевич (@galkevich32) 10 июня 2019 г.