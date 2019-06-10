Капитану сборной Турции подсунули щетку вместо микрофона

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Сборная Турции по футболу прилетела в Исландию на отборочный матч Чемпионата Европы 2020 года, где капитану команды во время общения с журналистами протянули щетку вместо микрофона, сообщает «Советский спорт».

Сначала игроков турецкой сборной несколько часов осматривали по прилету в Исландию, затем на выходе из аэропорта капитан команды Эмре Белезоглу давал интервью для турецких СМИ и в этот момент неизвестный мужчина поднес ко рту футболиста щетку для мытья посуды.

В Турции этот инцидент приняли за оскорбление. Болельщики активно высказывают свое недовольство в социальных сетях. Дело дошло даже до правительства страны, инцидент прокомментировал пресс-секретарь президента Эрдогана Ибрагим Калин.

«Неуважение, проявленное к нашей сборной в Исландии неприемлемо, мы примем необходимые меры. А наша сборная даст лучший ответ на поле», — написал пресс-секретарь в социальных сетях.

Ранее сборная Турции сенсационно обыграла команду Франции.