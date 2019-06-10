Президент UFC дал оценку бойцовскому мастерству Сехудо

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Президент Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дэна Уайт дал оценку выступлению американского бойца Генри Сехудо в Чикаго в рамках UFC 238, передает «Советский спорт».

Американец смог досрочно победить бразильского соперника Марлона Мораеса. Таким образом, он смог завеовать титул во второй весовой категории.

«Это невероятно. Его выступление просто сносит мне башню. Честно, я больше никогда не буду сомневаться в этом парне! Сехудо выходил на поединок с Мораесом, который больше него, сильнее. Да у него полный арсенал! Он даже использовал свои ноги. Однако Сехудо смог сделать невозможное. Он даже ногами не бил. Однако он смог здорово адаптироваться во втором раунде и перевернуть бой в свою пользу! Потом он вообще пошел в клинч и нанёс ударов десть, наверное, коленями. Это было просто невероятно. Я считаю, что мы больше не имеем права в нем сомневаться, потому что он действительно невероятный боец», — приводит слова главы организации MMA News.

Ранее сообщалось, что боксер из США нокаутировал противника спорным ударом.