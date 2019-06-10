Боксер из США нокаутировал противника спорным ударом

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Американский боксер Майкл Силс, выступающий в полутяжелом весе, смог победить своего соотечественника Кристофера Брукера, сообщает «Советский спорт».

Силс нокаутировал соперника ударом по голове, после которого Брукер моментально потерял сознания и упал на пол в неестественной позе.

Видео окончания поединка было опубликовано в твиттере и вызвало бурное обсуждение среди пользователей Сети.

«Мне кажется, или он попал ему в затылок. Разве так можно?» — спросил один из комментаторов.

«Было бы не по правилам, если бы он намеренно выцеливал затылок. А тут получилось так, что удар попал по движущемуся сопернику, так что прием вполне легальный», — ответил другой.

Ранее сообщалось, что экс-чемпиона мира госпитализировали с кровоизлиянием в мозг.