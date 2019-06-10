Боксер из США нокаутировал противника спорным ударом
Американский боксер Майкл Силс, выступающий в полутяжелом весе, смог победить своего соотечественника Кристофера Брукера, сообщает «Советский спорт».
Силс нокаутировал соперника ударом по голове, после которого Брукер моментально потерял сознания и упал на пол в неестественной позе.
Видео окончания поединка было опубликовано в твиттере и вызвало бурное обсуждение среди пользователей Сети.
«Мне кажется, или он попал ему в затылок. Разве так можно?» — спросил один из комментаторов.
«Было бы не по правилам, если бы он намеренно выцеливал затылок. А тут получилось так, что удар попал по движущемуся сопернику, так что прием вполне легальный», — ответил другой.
Ранее сообщалось, что экс-чемпиона мира госпитализировали с кровоизлиянием в мозг.
Michael Seals drops Brooker for the KO!!#ValdezSanchez | @ESPN+ pic.twitter.com/eHFoEWrEyU— Top Rank Boxing (@trboxing) 9 июня 2019 г.