Гоша Куценко высказался о жестоком убийстве заступившегося за беременную борца

<img src="//img.gazeta.ru/files3/481/12402481/01lldldtld-pic905-895x505-89268.jpg">

Российский актер Гоша Куценко прокомментировал убийство мастера спорта по греко-римской борьбе Сергея Чуева, передает «Советский спорт».

В своем инстаграме артист опубликовал сообщение, выразив соболезнования из-за смерти молодого человека, погибшего от рук хулиганов.

«Соболезнования родным и близким. Сам борец. Светла память благородному человеку», — написал он.

34-летний Чуев были убит в ночь с 7 на 8 июня в районе Южнобутовской улицы Москвы. Спортсмен перед компанией из трех человек заступился за беременную женщину, к которой приставали злоумышленники. Молодые люди в ответ на замечание жестоко избили борца, нанося ему множественные удары в район головы. Когда Чуев упал в пруд, то преступники продолжали наносить ему увечья, пока обездвиженное тело полностью не ушло под воду.

По факту убийства возбуждено уголовное дело. Правоохранительные органы 8 июня задержали главным подозреваемых в преступлении.

Ранее сообщалось, что на месте убийства Чуева Москве организовали мемориал.