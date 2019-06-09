Гоша Куценко высказался о жестоком убийстве заступившегося за беременную борца
Российский актер Гоша Куценко прокомментировал убийство мастера спорта по греко-римской борьбе Сергея Чуева, передает «Советский спорт».
В своем инстаграме артист опубликовал сообщение, выразив соболезнования из-за смерти молодого человека, погибшего от рук хулиганов.
«Соболезнования родным и близким. Сам борец. Светла память благородному человеку», — написал он.
34-летний Чуев были убит в ночь с 7 на 8 июня в районе Южнобутовской улицы Москвы. Спортсмен перед компанией из трех человек заступился за беременную женщину, к которой приставали злоумышленники. Молодые люди в ответ на замечание жестоко избили борца, нанося ему множественные удары в район головы. Когда Чуев упал в пруд, то преступники продолжали наносить ему увечья, пока обездвиженное тело полностью не ушло под воду.
По факту убийства возбуждено уголовное дело. Правоохранительные органы 8 июня задержали главным подозреваемых в преступлении.
Ранее сообщалось, что на месте убийства Чуева Москве организовали мемориал.