Головкин нокаутом в четвертом раунде победил Роллса

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Казахстанский боксер Геннадий Головкин взял верх над канадцем Стивом Роллсом, сообщает «Советский спорт».

Встреча проходила на знаменитой арене «Мэдисон-сквер-гарден» в Нью-Йорке и завершилась победой 37-летнего Головкина нокаутом в четвертом раунде.

Эта победа стала для Головкина 39-й на профессиональном уровне при одной ничьей и одном поражении. Роллс потерпел свое первое поражение в карьере.

«Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию поединка.

Ранее Головкин прокомментировал возможность третьего боя с Саулем Альваресом.