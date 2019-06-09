Головкин нокаутом в четвертом раунде победил Роллса
Казахстанский боксер Геннадий Головкин взял верх над канадцем Стивом Роллсом, сообщает «Советский спорт».
Встреча проходила на знаменитой арене «Мэдисон-сквер-гарден» в Нью-Йорке и завершилась победой 37-летнего Головкина нокаутом в четвертом раунде.
Эта победа стала для Головкина 39-й на профессиональном уровне при одной ничьей и одном поражении. Роллс потерпел свое первое поражение в карьере.
«Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию поединка.
Ранее Головкин прокомментировал возможность третьего боя с Саулем Альваресом.