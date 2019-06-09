Петр Ян решением судей победил Риверу на UFC 238

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Российский боец Петр Ян победил американца Джимми Риверу на турнире UFC 238, сообщает «Советский спорт».

Бой проходил в легчайшей весовой категории и завершился единогласной победой 26-летнего россиянина — 29:28, 29:28, 30:27.

Для Яна эта победа стала 13-й на профессиональном уровне при одном поражении. В UFC Петр еще ни разу не проигрывал на четыре поединка. Высока вероятность, что он будет следующим претендентом на титул в дивизионе.

«Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию турнира.

Ранее сообщалось, что россиянин Григорий Попов проиграл дебютный бой в UFC.