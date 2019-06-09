Россиянин Попов проиграл дебютный бой в UFC

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Российский боец смешанного стиля (MMA) Григорий Попов уступил американцу Эдди Уайленду на турнире UFC 238, сообщает «Советский спорт».

Бой проходил в рамках предварительного карда и завершился победой Уайленда во втором раунде. Попов пропустил серию ударов от американца, после чего рефери остановил поединок и зафиксировал поеду Эдди техническим нокаутом.

Для Попова это поражение стало вторым в карьере. Всего на профессиональном уровне он провел 15 поединков, 13 из которых завершились его победой. В UFC этот поединок для россиянина стал дебютным.

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