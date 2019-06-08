Сборная России одержала самую крупную победу в своей истории

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Сборная России по футболу разгромила команду Сан-Марино в домашнем матче отборочного этапа чемпионата Европы — 2020. Встреча завершилась со счетом 9:0, сообщает «Советский спорт».

Таким образом, футболисты российской национальной команды одержали самую крупную победу в своей новейшей истории. Ранее россияне дважды побеждали с разницей в семь голов. В 1995 году сборная России на выезде одолела Сан-Марино, а в рамках отборочного цикла чемпионата Европы — 2016 выигрывала с тем же счетом 7:0 Лихтенштейн.

«Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Ранее сообщалось, что Дзюба оформил покер в составе сборной России.