Сборная России разгромила США в Лиге наций
Сборная России по волейболу одержала разгромную победу над командой США в пятом матче Лиги наций, который прошел в Уфе. Встреча завершилась со счетом 3-0 в пользу россиян, сообщает ТАСС.
В составе победителей самым результативным игроком стал Виктор Полетаев, записавший на свой счет 19 очков и три блока. Игорь Филиппов набрал 10 баллов, из которых пять заработал на блоке.
В стартовом матче Лиги наций россияне уступили французам со счетом 1-3, но затем одержали победы над командами Японии (3-1), Сербии (3-2) и Португалии (3-0).
Следующим соперником сборной России станет Италия. Встреча состоится 9 июня в Уфе.
Волейбол. Лига наций. Мужчины Вторая игровая неделя. 2-й тур
Россия — США — 3:0 (25:22, 25:19, 25:15)