Сборная России разгромила США в Лиге наций

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Сборная России по волейболу одержала разгромную победу над командой США в пятом матче Лиги наций, который прошел в Уфе. Встреча завершилась со счетом 3-0 в пользу россиян, сообщает ТАСС.

В составе победителей самым результативным игроком стал Виктор Полетаев, записавший на свой счет 19 очков и три блока. Игорь Филиппов набрал 10 баллов, из которых пять заработал на блоке.

В стартовом матче Лиги наций россияне уступили французам со счетом 1-3, но затем одержали победы над командами Японии (3-1), Сербии (3-2) и Португалии (3-0).

Следующим соперником сборной России станет Италия. Встреча состоится 9 июня в Уфе.

Волейбол. Лига наций. Мужчины Вторая игровая неделя. 2-й тур

Россия — США — 3:0 (25:22, 25:19, 25:15)