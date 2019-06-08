Соседи рассказали об убитом в Москве борце

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Соседи убитого в Москве мастера спорта по греко-римской борьбе Сергея Чуева рассказали о жизни спортсмена. По их словам, в последнее время Чуев проживал с девушкой, однако женат не был.

«Он хорошим человеком был. Ни с кем не спорил. Жил один, законной жены не было, но в последнее с одной девушкой жил. Работал, в выходные дни здесь бывал», — приводит слова консьержа дома, в котором жил Чуев, «Пятый канал».

Сергей Чуев был убит в ночь на 8 июня после того, как заступился за беременную женщину, на которую напали трое неизвестных. Ранее сообщалось, что подозреваемые в преступлении задержаны.