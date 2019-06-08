В РФС высказались о возможном исключении России из новой Лиги чемпионов
Почетный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков прокомментировал информацию о том, что Россия может не попасть в новый формат Лиги чемпионов.
«Если испанец говорит, что такое возможно, значит, так и есть. Но не думаю, что это коснется всех наших команд. Все-таки в России есть три-четыре клуба, у которых стабильное финансирование на уровне европейских лиг, заслуги, регалии», — цитирует Колоскова «Спорт-Экспресс».
Бывший функционер отметил, что из-за отсутствия российских представителей в исполкоме Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Россия может лишиться Лиги чемпионов.
«Но есть Прядкин и Гинер, которые входят в состав Ассоциации европейских футбольных клубов. У нас там мощная сила, которая может отстаивать интересы российского клубного футбола», — заключил Колосков.
Ранее сообщалось, что российские клубы могут остаться без Лиги чемпионов.