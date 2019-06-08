Переписка Неймара и обвинившей его в изнасиловании модели появилась в Сети

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Переписка между нападающим «Пари Сен-Жермен» и сборной Бразилии Неймаром и моделью Нажилой Триндади была опубликована изданием Marca, передает «Советский спорт».

В начале переписки модель обращается с претензией в адрес футболиста, что тот не пришел к ней в номер отеля, как обещал. Неймар оправдался, что бы занят. В ответ на это Триндади заявила, что ждет его в номере.

Следующее сообщение было отправлено Неймаром на следующий день. В нем он заявил, что прощает девушку за удар. Триндади прислала бразильцу снимки с синяками на теле. Также она заявила, что намерена перестать общаться с игроком.

В ответ Неймар послал сообщение: «Но ты также виновна в этих синяках. Ты просила большего». Затем спортсмен попросил девушку удалить фото и больше никому их не присылать.

Триндади написала: «Ты с ума сошёл? Я попросила тебя остановиться, но ты только сказал мне «ну, извини».

После публикации Неймаром в инстаграм переписки с Триндади, модель написала: «Ты очень хорошо знаешь, что ты сделал и как ты обращался со мной. На самом деле, ты оскорбил меня! Даже если это никогда не станет известно и мы никогда больше не будем разговаривать друг с другом.

В глубине души ты знаешь, что произошло. Я надеюсь, что ты никогда не почувствуешь ту боль, которую я испытала в ту ночь. Спи спокойно и спасибо. По крайней мере, теперь я знаю, кто такой настоящий Неймар».

Ранее сообщалось, что Неймар прибыл в полицию в инвалидном кресле.