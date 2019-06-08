Хабиб поведал о подготовке к бою с Порье

<img src="//img.gazeta.ru/files3/311/12074311/usa_today_10508072-pic905-895x505-76725.jpg">

Чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе Хабиб Нурмагомедов рассказал о своей команде и подготовке к защите титула от Дастина Порье, передает «Советский спорт». .

«У нас большая и сплоченная команда, семья, в которую входит мой отец, тренер Хавьер Мендес, все братья – Ислам Махачев, Зубайра Тухугов, Абубакар Нурмагомедов, Али Абдель-Азиз, Ризван Магомедов. Все братья вносят долю в этот успех.

Мы еще не закончили. То, что было 6 октября, это не начало, но середина нашего пути. Впереди у нас несколько лет и немало боев. Мы планируем дальше писать нашу историю и показывать, что мы здесь высоко в горах можем достигать больших успехов. Сейчас будет месяц подготовки в горах. Потом два месяца в зале АКА. И в концовке 15 дней в Абу-Даби, чтобы акклиматизироваться. На подготовку 94 дня. Думаю, этого достаточно, чтобы привести себя в оптимальную форму», — сказал Нурмагомедов на своем ютуб-канале.

Стои отметить, что бой против Порье пройдет на UFC 242 в Абу-Даби 7 сентября.

Ранее боксер дал первое интервью после выхода из комы.