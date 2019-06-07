Сборная Украины разгромила команду Сербии в отборе ЧЕ-2020

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Сборная Украины по футболу одержала разгромную победу над командой Сербии в матче отборочного этапа чемпионата Европы — 2020. Встреча завершилась со счетом 5:0 в пользу украинцев, сообщает «Советский спорт».

В составе «жовто-блакитных» дубль оформили Виктор Цыганков и Евгений Коноплянка, а также забитым мячом отметился Роман Яремчук.

«Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию встречи.

По итогам третьего тура подопечные Андрея Шевченко остались на первом месте в турнирной таблице группы B, набрав семь очков. Команда Сербии, имеющая в своем активе один балл, осталась на предпоследней строчке.

ЧЕ-2020. Отборочный этап. 3-й тур

Украина — Сербия — 5:0

Голы: 1:0 — Цыганков — 26, 2:0 — Цыганков — 28, 3:0 — Коноплянка — 46, 4:0 — Яремчук — 59, 5:0 — Коноплянка — 75