Сборная России обыграла Португалию в Лиге наций

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Сборная России по волейболу одержала победу над командой Португалии в четвертом матче Лиги наций. Встреча завершались со счетом 3-0 в пользу россиян, сообщает ТАСС.

Самым результативным в составе победителей стал Дмитрий Волков, набравший 15 очков, совершив три блока и два эйса. Еще по 11 баллов набрали Денис Земченок и Ильяс Куркаев, в активе которого три блока.

Следующий матч подопечные Туомаса Саммельвуо проведут 8 июня в Уфе против сборной США. Ранее россияне уступили команде Франции на старте турнира со счетом 1-3, а затем обыграли японцев (3-1) и сербов (3-2).

Волейбол. Лига наций. Мужчины Вторая игровая неделя. 1-й тур. Уфа

Россия – Португалия – 3:0 (25:19, 25:22, 25:20)