Вратарь «Сент-Луиса» повторил рекорд НХЛ для вратарей-новичков
Голкипер «Сент-Луис Блюз» Джордан Биннингтон повторил рекорд Национальной хоккейной лиги (НХЛ) для вратарей-новичков по количеству побед в плей-офф, передает «Советский спорт».
В пятом матче финала Кубка Стэнли против «Бостон Брюинз» (2:1) вратарь отразил 38 из 39 бросков и одержал 15-ю победу в плей-офф.
Также подобное достижение покорилось Патрику Руа, Рону Хекстоллу, Кэму Уорду и Мэтту Мюррею.
Ранее сообщалось, что «Сент-Луис» вышел вперед в серии Кубка Стэнли против «Бостона».