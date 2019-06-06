Усика лишили чемпионского пояса
Бывший абсолютный чемпион мира по боксу в первом тяжелом весе украинец Александр Усик лишился титула по версии Всемирной боксерской организации (WBO), сообщает «Советский спорт».
Связано это с тем, что спортсмен принял решение перейти в супертяжелый вес. Отмечается, что пояс переходит к временному чемпиону Кшиштофу Гловацки. Также польский боксер может завоевать пояс по версии Всемирного боксерского совета (WBC) в поединке с представителем Латвии Майрисом Бриедисом.
В активе непобежденного украинца 16 побед. В последнем своем бою он одержал победу над Тони Беллью.
Ранее сообщалось, что Усик лишен титула чемпиона мира в первом тяжелом весе по версии WBC.