Усика лишили чемпионского пояса

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Бывший абсолютный чемпион мира по боксу в первом тяжелом весе украинец Александр Усик лишился титула по версии Всемирной боксерской организации (WBO), сообщает «Советский спорт».

Связано это с тем, что спортсмен принял решение перейти в супертяжелый вес. Отмечается, что пояс переходит к временному чемпиону Кшиштофу Гловацки. Также польский боксер может завоевать пояс по версии Всемирного боксерского совета (WBC) в поединке с представителем Латвии Майрисом Бриедисом.

В активе непобежденного украинца 16 побед. В последнем своем бою он одержал победу над Тони Беллью.

Ранее сообщалось, что Усик лишен титула чемпиона мира в первом тяжелом весе по версии WBC.