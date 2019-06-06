Роналду оформил 53-й хет-трик в карьере
Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду отметился хет-триком в ворота команды Швейцарии в матче полуфинала Лиги наций, сообщает «Советский спорт».
Игра завершилась со счетом 3:1 в пользу португальцев и позволила команде выйти в финал турнира.
Для 34-летнего Роналду этот хет-трик стал 53-м в профессиональной карьере. При этом лишь семь из них он сделал, выступая за национальную команду, а оставшиеся 46 пришлись на клубный уровень.
Кроме того, пятикратный обладатель «Золотого мяча» забил в своем десятом международного турнире подряд.
Ранее сообщалось, что дело Роналду об изнасиловании закрыто.