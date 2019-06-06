Роналду оформил 53-й хет-трик в карьере

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Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду отметился хет-триком в ворота команды Швейцарии в матче полуфинала Лиги наций, сообщает «Советский спорт».

Игра завершилась со счетом 3:1 в пользу португальцев и позволила команде выйти в финал турнира.

Для 34-летнего Роналду этот хет-трик стал 53-м в профессиональной карьере. При этом лишь семь из них он сделал, выступая за национальную команду, а оставшиеся 46 пришлись на клубный уровень.

Кроме того, пятикратный обладатель «Золотого мяча» забил в своем десятом международного турнире подряд.

Ранее сообщалось, что дело Роналду об изнасиловании закрыто.