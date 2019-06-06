Экс-игрок сборной России может возглавить «Рубин»

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Названы претенденты на пост главного тренера казанского «Рубина», который 5 июня уволил Курбана Бердыева, сообщает «Спорт Бизнес Online».

Согласно информации издания, руководством «Рубина» склоняется к варианту с бывшим игроком команды и сборной России Романом Шароновым. За казанский клуб Шаранов выступал с 1999 по 2004 год, а также с 2008 по 2014.

Кроме того, другими кандидатами являются тренер «Нефтехимика» Юрий Уткульбаев, экс-наставник «Оренбурга» Роберт Евдокимов, главный тренер тульского «Арсенала» Игорь Черевченко и рулевой «Ахмата» Рашид Рахимов.

Ранее сообщалось, что «Рубин» объявил об уходе четырех футболистов.