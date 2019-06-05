Следствие закрыло дело об обвинении Роналду в изнасиловании

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Закрыто дело об обвинении нападающего «Ювентуса» и сборной Португалии по футболу Криштиану Роналду в изнасиловании, сообщает ТАСС.

Как стало известно Bloomberg, рассмотрение судебного иска американской модели Кэтрин Майорги прекращено по добровольной инициативе истца. Об этом суд Лас-Вегаса уведомили в прошлом месяце. Обстоятельства поворота дела не уточняются.

Майорга публично обвинила португальца в изнасиловании в сентябре прошлого года. Она уверяла, что пятикратный обладатель «Золотого мяча» сексуально надругался над ней в 2009 году во время поездки в ночной клуб в Лас-Вегасе. Роналду подтвердил, что у него был секс с Майоргой, однако факт изнасилования отрицал. Тогда же Роналду посредством своих адвокатов заставил девушку подписать соглашение о неразглашении информации и заплатил ей $375 тысяч за молчание и лишение права предъявить ему обвинения.

Ранее сообщалось, что гол Роналду признан лучшим в сезоне-2018/19 Лиги чемпионов.