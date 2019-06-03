Дзюба вышел в составе сборной России на матч с «Чертаново»

Стал известен стартовый состав сборной России на контрольный матч с «Чертаново», передает «Советский спорт».

Встреча прямо сейчас проходит в Новогорске.

Сборная России: Гилерме, Марио Фернандес, Джикия, Семенов, Кудряшов, Газинский, Головин, Оздоев, Алексей Миранчук, Антон Миранчук, Дзюба.

«Чертаново»: Радионов, Паршиков, Солдатенков, Редькович, Горшков, Пруцев, Витюгов, Колесниченко, Завезен, Сарвели, Цыпченко.

Стоит отметить, что в июне сборная России сыграет два матча отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года против Сан-Марино и Кипра.

Ранее сообщалось, что бывший полузащитник ЦСКА Амир Натхо перешел в БАТЭ.