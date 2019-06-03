Стала известна судьба пропавшего в Мадриде болельщика «Ливерпуля»

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Болельщик «Ливерпуля» Маколей Негус, считавшийся пропавшим после финального матча Лиги чемпионов между мерсисайдцами и «Тоттенхэмом» (2:0), был арестован полицией Мадрида, передает «Советский спорт».

По информации TeleMadrid, англичанин в настоящее время находится за решеткой. Причины ареста неизвестны.

Негус отправился в Мадрид вместе с отцом и братом. Отмечается, что родственники потеряли связь с ним после победы «Ливерпуля» в финале, а после возвращения в Англию заявили по пропаже Маколея.

Ранее главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп поделился эмоциями от чемпионского парада после победы в финале Лиги чемпионов над «Тоттенхэмом».