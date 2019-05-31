НХЛ вынесла решение в отношении Кузнецова за видео с наркотиками

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Вице-комиссионер Национальной хоккейной лиги (НХЛ) Билл Дэйли заявил, что дело в отношении форварда «Вашингтон Кэпиталз» Евгения Кузнецова закрыто, передает «Советский спорт».

27 мая в интернете появилась видеозапись, на которой хоккеист был запечатлен сидящим рядом с двумя полосками неизвестного вещества.

«Наше изучение вопроса помимо установления всех фактов включало в себя разговор с самим хоккеистом. Разумеется, мы не одобряем и не приветствуем некоторые из решений, принятых Евгением в тот вечер», — цитирует Дэйли официальный сайт лиги.

Функционер отметил, что сведения, которые сообщил Кузнецов, соответствуют данным, полученным во время расследования НХЛ.

«В этой связи мы не нашли основания подвергать сомнению его слова, считаем вопрос исчерпанным», — заключил вице-комиссар НХЛ.

Ранее в Госдуме отреагировали на видео Кузнецова с наркотиками.