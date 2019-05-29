В драке перед финалом ЛЕ в Баку пострадал россиянин

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Посольство России в Азербайджане подтвердило информацию, что во результате драки между фанатами «Челси» и «Арсенала» в Баку пострадал один россиянин, передает Sport24.

СМИ сообщали, что во время драки были ранены два болельщика, которых доставили в больницу. Еще одному фанату помощь оказали на месте, им и оказался россиянин Заур Мамедов.

«Пострадавшему Зауру Мамедову была оказана квалифицированная медицинская помощь на месте, госпитализация не потребовалась. По данному факту Мамедов за помощью в Посольство не обращался», — сказали в посольстве.

Финал Лиги Европы состоится 29 мая в 22.00 по московскому времени.

Ранее сообщалось, что два фаната получили ранения перед финалом Лиги Европы.