Поклонники поздравляют Леру Кудрявцеву с беременностью

<img src="//img.gazeta.ru/files3/427/11895427/31888498_2025472284440801_2792265020606513152_n-pic905-895x505-70969.jpg">

Телеведущая Лера Кудрявцева вместе с супругом, хоккеистом Игорем Макаровым, улетела отдыхать в США. С собой в путешествие паря взяла десятимесячную дочь Марию, сообщает «Советский спорт».

Недавно игрок поделился в инстаграме фото, на котором стоит с женой на фоне ресторана. Звезда телеэкрана одета в платье со сложным кроем, из-за чего у поклонников возникло впечатление, что она прячет таким образом «беременный» живот.

Пользователи тут же стали поздравлять супругов с прибавлением в семье.

Макаров никаких комментариев не дал. Сама Кудрявцева делится кадрами, на которых она позирует в купальнике, подчеркивающем стройную фигуру.

Ранее муж Кудрявцевой впервые показал лицо девятимесячной дочери.