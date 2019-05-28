Клуб Черышева подозревают в участии в договорных матчах

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«Валенсию» подозревают в участии в договорных матчах, сообщает РИА «Новости».

По информации El Confidencial, правоохранительные органы Испании арестовали предполагаемых участников преступной группы, которая занималась организацией договорных матчей в Примере и Сегунде.

Отмечается, что договорными могли быть матчи «Вальядолид» — «Валенсия» (0:2) 18 мая, «Бетис» — «Уэска» (2:1) 12 мая и «Уэска» — «Валенсия» (2:6) 5 мая. В правоохранительных органа заметили увеличение количества ставок во время двух матчей «Уэски», что является признаком того, что матч носил договорной характер.

В матче «Валенсии» против «Вальядолида» «летучие мыши» забили оба мяча после ошибок защитников и вратаря хозяев поля.

За «Валенсию» выступает российский полузащитник Денис Черышев. Вместе с командой он завоевал Кубок Испании.

Ранее сообщалось, что четыре грузинских футболиста были арестованы по делу о договорных матчах.